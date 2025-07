Netflix raddoppia l'intelligenza artificiale tra l'impennata dei profitti e le polemiche

HQ

Netflix ha confermato ufficialmente di aver utilizzato per la prima volta l'intelligenza artificiale generativa in una produzione originale finita, in particolare nella serie di fantascienza argentina El Eternauta. In una scena spettacolare in cui un edificio crolla a Buenos Aires, l'intero effetto è stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale tramite gli Eyeline Studios interni di Netflix. Secondo il co-CEO Ted Sarandos, questa soluzione di intelligenza artificiale non solo era dieci volte più veloce degli effetti visivi tradizionali, ma la scena sarebbe stata "irrealizzabile" all'interno del budget dello show senza di essa.

In un'intervista, Sarandos ha sottolineato:

"Rimaniamo convinti che l'intelligenza artificiale rappresenti un'incredibile opportunità per aiutare i creatori a rendere film e serie migliori, non solo più economici. Esistono strumenti per creatori basati sull'intelligenza artificiale. Quindi si tratta di persone reali che fanno un lavoro reale con strumenti migliori. I nostri creatori stanno già vedendo i vantaggi della produzione attraverso il lavoro di pre-visualizzazione e pianificazione delle riprese, e certamente gli effetti visivi. In passato, solo i progetti ad alto budget avevano accesso a effetti visivi avanzati come il de-aging".

In breve, Sarandos vede l'intelligenza artificiale come uno strumento che consente effetti complessi e visivamente impressionanti anche in film e serie TV a basso budget. Allo stesso tempo, sottolinea che gli esseri umani reali sono ancora molto coinvolti e che l'intelligenza artificiale non è un sostituto, ma un modo per espandere le possibilità di narrazione e produzione.

Non sorprende che la mossa abbia sollevato preoccupazioni all'interno delle industrie cinematografiche e VFX. Durante gli scioperi di Hollywood del 2023, le questioni sindacali legate all'IA sono state un punto chiave di contesa. I sindacati avvertono che la tecnologia rischia di sostituire i ruoli qualificati e alcune istituzioni, come l'Accademia Goya in Spagna, hanno persino introdotto restrizioni sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale nelle produzioni.

Nel frattempo, Netflix ha registrato solidi dati finanziari nel suo secondo trimestre: circa 11 miliardi di dollari di entrate (un aumento del 16%) e 3,1 miliardi di dollari di profitti. L'azienda attribuisce parte di questo successo a titoli ad alte prestazioni come Squid Game, che a sua volta apre ulteriori opportunità per investire nell'innovazione dell'intelligenza artificiale.

Cosa ne pensi dell'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema e nella TV? Gli artisti VFX tradizionali rischiano di diventare obsoleti o si tratta solo di un altro strumento nella cassetta degli attrezzi creativa?

