Netflix sembra cedere sulle uscite cinematografiche ora che l'accordo con la Warner Bros. non va avanti

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Quando l'idea che Netflix acquisisse Warner Bros. è diventata per la prima volta sulle prime pagine dei giornali, molti spettatori temevano che uno dei più grandi studi potesse passare solo allo streaming. Ora sappiamo che Paramount sta acquistando WB, non Netflix, e sembra che il colosso dello streaming tornerà a fare ciò che sa fare meglio. Secondo il CEO Ted Sarandos, c'erano piani per Netflix che adottasse un approccio più tradizionale alle uscite cinematografiche, ma sembra che i piani siano cambiati su questo fronte.

Bela Bajaria, chief content officer di Netflix, ha evidenziato una netta divisione tra il modo in cui gestisce le uscite rispetto a Warner Bros. In una conversazione con Deadline, ha detto: "C'è la distribuzione cinematografica Warner Bros, e poi c'è Netflix, dove siamo stati in un settore diverso. Non voglio che confonda le due cose. Ted [Sarandos] parlava del fatto che la Warner Bros è in un settore diverso da quello di Netflix."

Dan Lin, responsabile del cinema di Netflix, ha aggiunto che lo streamer è stato incredibilmente impegnato negli ultimi mesi e ha bisogno di un po' di tempo per tornare alla normalità. "L'accordo con la Warner Bros è appena terminato per quanto riguarda le nostre partecipazioni e abbiamo avuto gli Academy Awards," ha detto. "Siamo un'azienda che punta prima allo streaming. La strategia funziona molto bene per noi. Puoi vedere i nostri membri guardare sette film al mese. Si vede attraverso il processo Warner, abbiamo costruito un rapporto più stretto con i proprietari di teatri, abbiamo avuto molte discussioni — dateci solo un po' di tempo."

Lin ha detto che per alcune uscite speciali, Netflix tornerà nelle sale. All'inizio dell'anno, ha permesso al pubblico di assistere al finale di Stranger Things al cinema, e quest'anno vedremo Narnia di Greta Gerwig sul grande schermo. Tuttavia, per altre uscite sembra che per ora resteremo con le nostre TV.