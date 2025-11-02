Netflix sorprende con il nuovo film di The Witcher con Dolph Lundgren

HQ

La quarta stagione di The Witcher è stata recentemente presentata in anteprima su Netflix e, sebbene non ci sia ancora un chiaro consenso tra i fan o i critici, la sostituzione di Henry Cavill non sembra esattamente aver fatto alcun favore alla serie.

Tuttavia, se ti piace ciò che Netflix ha offerto finora, ti aspetta una sorpresa ancora più grande. Lo streamer ha appena rivelato un nuovo film spin-off intitolato The Rats: A Witcher Tale, che è attualmente disponibile per la visione in questo momento.

Il film è interpretato da Dolph Lundgren e si svolge poco prima che ci venga presentato per la prima volta The Rats alla fine della terza stagione.

"È una storia su ciò che sta accadendo alle giovani generazioni di questo mondo, che stanno solo cercando di sopravvivere mentre il Continente infuria con la guerra", afferma la showrunner Lauren Hissrich.

Non c'è ancora un trailer ufficiale, ma il film è già disponibile su Netflix.