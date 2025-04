Netflix Tudum 2025 sarà in diretta alla fine di maggio

HQ

Ogni anno, Netflix ospita eventi dedicati in cui mette in luce e condivide tonnellate di informazioni su molti dei suoi prossimi progetti. Ci sono Geeked Weeks annuali che guardano all'animazione, agli anime e a spettacoli e film più pop, ma anche la vetrina annuale Tudum che esplora una gamma più ampia di progetti Netflix. Manca circa un mese al prossimo spettacolo di Tudum, che si terrà il 31 maggio per chi si trova negli Stati Uniti e il 1° giugno alle 1:00 BST / 2:00 CEST per quelli di noi in Europa.

Con l'avvicinarsi di ciò, Netflix ha rilasciato un trailer per lo spettacolo Tudum di quest'anno, in cui conferma una raccolta di film e serie che verranno mostrati in una certa misura. L'elenco completo comprende:



Una mamma per amica felice 2



Mercoledì



Svegliati uomo morto: un mistero di Knives Out



Un pezzo



Calamaro Gioco 3



Cose più strane 5



Frankenstein



Il RIP



Emily a Parigi



L'amore è cieco



Banche esterne



Le cheerleader dei Dallas Cowboys



La lista della vita



La WWE



L'attuale spettacolo Tudum si svolgerà dal vivo a Los Angeles alle Kia Forum e promette "grandi star, rivelazioni esclusive e spettacoli dal vivo dinamici", e sarai in grado di vedere tutto questo da solo guardando lo spettacolo in diretta su Netflix negli orari specificati.