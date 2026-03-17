Neymar è "triste e turbato" dopo essere stato escluso da Ancelotti per le amichevoli con il Brasile
Ancelotti ha detto che aspetterà la Coppa del Mondo per decidere se Neymar sarà in condizioni di adattarsi alla rosa brasiliana.
L'allenatore brasiliano Carlo Ancelotti ha rivelato la rosa per le prossime amichevoli contro la Francia il 26 marzo e la Croazia il 31 marzo, e Neymar Jr. non era nella lista. Da tempo si sa che la più grande speranza di Neymar è arrivare ai Mondiali in estate, ma la sua lunga serie di infortuni potrebbe impedirgli di entrare in competizione.
Essere escluso dalla rosa per le amichevoli è stato un colpo per l'ex stella del Barça e del PSG, che si dice sia "turbato e triste" per non essere stato convocato: "Parlerò perché non riesco a stare in silenzio. Ovviamente sono triste e arrabbiato per non essere stato convocato, ma il mio focus rimane lo stesso: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita," ha detto Neymar a MadHouseTV dopo una Kings League partita (via Marca).
Ancelotti spiega perché Neymar è stato escluso dalla rosa per il Brasile
Neymar ha giocato l'ultima volta per il Brasile nell'ottobre 2023. Ancelotti non lo esclude, ma ha spiegato che Neymar "non è al suo 100%, e in questo momento abbiamo bisogno di giocatori in condizioni perfette". "Tutti quelli che giocano sono in lista, perché ci preoccupano i grandi nomi come Militão, Bruno Guimarães, Estevao, Rodrygo... a cui auguro una pronta guarigione. Ma questa è una lista di coloro che sono fisicamente in forma, perché vogliamo giocare due partite molto importanti e ad alta intensità con una pausa molto breve, compresi i viaggi."