Neymar è "triste e turbato" dopo essere stato escluso da Ancelotti per le amichevoli con il Brasile

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L'allenatore brasiliano Carlo Ancelotti ha rivelato la rosa per le prossime amichevoli contro la Francia il 26 marzo e la Croazia il 31 marzo, e Neymar Jr. non era nella lista. Da tempo si sa che la più grande speranza di Neymar è arrivare ai Mondiali in estate, ma la sua lunga serie di infortuni potrebbe impedirgli di entrare in competizione.

Essere escluso dalla rosa per le amichevoli è stato un colpo per l'ex stella del Barça e del PSG, che si dice sia "turbato e triste" per non essere stato convocato: "Parlerò perché non riesco a stare in silenzio. Ovviamente sono triste e arrabbiato per non essere stato convocato, ma il mio focus rimane lo stesso: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita," ha detto Neymar a MadHouseTV dopo una Kings League partita (via Marca).

Ancelotti spiega perché Neymar è stato escluso dalla rosa per il Brasile

Neymar ha giocato l'ultima volta per il Brasile nell'ottobre 2023. Ancelotti non lo esclude, ma ha spiegato che Neymar "non è al suo 100%, e in questo momento abbiamo bisogno di giocatori in condizioni perfette". "Tutti quelli che giocano sono in lista, perché ci preoccupano i grandi nomi come Militão, Bruno Guimarães, Estevao, Rodrygo... a cui auguro una pronta guarigione. Ma questa è una lista di coloro che sono fisicamente in forma, perché vogliamo giocare due partite molto importanti e ad alta intensità con una pausa molto breve, compresi i viaggi."