Neymar perde il controllo in una provocazione vergognosa contro i rivali nella Copa Brasile
Il brasiliano provocava i rivali, afferrando il suo stemma e ballando per provocarli. "Siamo colpevoli di idolatrare un branco di barboni come quel tipo", ha detto il presidente della fazione opposta.
Neymar Jr. ha brillato in una scena vergognosa con il suo club Santos, dopo una vittoria per 1-0 in cui hanno eliminato il Remo negli ottavi di finale della Coppa del Brasile. Un video diventato virale mostra Neymar che perde completamente il controllo, urla contro i giocatori rivali, lo staff e/o alcuni tifosi nei corridoi che conducono allo spogliatoio, afferra lo stemma sulla maglietta e balla miseramente per provocare la squadra avversaria, separata da una recinzione.
I tifosi di Remo sono stati ostili con Neymar fin dal momento in cui è entrato in campo come sostituto nel secondo tempo, arrivando infine a fornire un assist sul gol vittoria di Rony. Quando lasciò il campo, lanciò baci ai tifosi e, nei corridoi che portavano agli spogliatoi, secondo i resoconti, Neymar provocava i giocatori rivali, urlando "eliminati, eliminati". Mentre i rivali rispondevano con più urla e insulti nella zona mista, anche Neymar esplose.
Il direttore di Remo, Antonio Carlos Teixeira, presente durante il crollo di Neymar, è stato molto critico con il giocatore. "Santos non ha bisogno di questo. Quel barbone di Neymar, idolatrata da un gruppo di ragazzi, si è comportato da pagliaccio e poi è venuto a provocarci. Siamo colpevoli di idolatrare un gruppo di barboni come quel tipo".