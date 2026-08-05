Neymar perde il controllo in una provocazione vergognosa contro i rivali nella Copa Brasile

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Neymar Jr. ha brillato in una scena vergognosa con il suo club Santos, dopo una vittoria per 1-0 in cui hanno eliminato il Remo negli ottavi di finale della Coppa del Brasile. Un video diventato virale mostra Neymar che perde completamente il controllo, urla contro i giocatori rivali, lo staff e/o alcuni tifosi nei corridoi che conducono allo spogliatoio, afferra lo stemma sulla maglietta e balla miseramente per provocare la squadra avversaria, separata da una recinzione.

I tifosi di Remo sono stati ostili con Neymar fin dal momento in cui è entrato in campo come sostituto nel secondo tempo, arrivando infine a fornire un assist sul gol vittoria di Rony. Quando lasciò il campo, lanciò baci ai tifosi e, nei corridoi che portavano agli spogliatoi, secondo i resoconti, Neymar provocava i giocatori rivali, urlando "eliminati, eliminati". Mentre i rivali rispondevano con più urla e insulti nella zona mista, anche Neymar esplose.

Il direttore di Remo, Antonio Carlos Teixeira, presente durante il crollo di Neymar, è stato molto critico con il giocatore. "Santos non ha bisogno di questo. Quel barbone di Neymar, idolatrata da un gruppo di ragazzi, si è comportato da pagliaccio e poi è venuto a provocarci. Siamo colpevoli di idolatrare un gruppo di barboni come quel tipo".