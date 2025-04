Nice Day For Fishing conferma l'uscita su PlayStation 5

Non ci stancheremo mai di meravigliarci dell'audacia, del senso dell'umorismo e del desiderio di rompere gli schemi che gli sviluppatori di videogiochi indipendenti ci offrono. Sono loro che spingono in avanti questo settore, portandolo in direzioni nuove e inaspettate. Nice Day For Fishing potrebbe non essere innovativo nella sua presentazione o nella sua grafica, ma ha un concetto originale come quello che abbiamo visto, ad esempio, in Dave the Diver.

Nice Day to Fishing è un gioco d'avventura RPG di pesca con protagonista Baelin, un personaggio della serie Epic NPC Man di FusionPlay. Baelin dovrà salvare una terra fantastica in pericolo usando la pesca per salire di livello e imparare potenti incantesimi per sconfiggere il boss finale. Sembra strano, certo, ma il gameplay ha quel qualcosa di speciale che lo rende un successo. E Nice Day For Fishing ha appena confermato che sta aggiungendo PS5 come piattaforma di lancio, oltre a Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il titolo dovrebbe arrivare quest'anno.

