Nicholas Hoult vuole che Lex Luthor si allei con il Joker in un film DCU Dopo aver letto un fumetto in cui i due cattivi lavorano insieme, Hoult non riesce a togliersi l'idea dalla testa.

HQ Manca solo una settimana all'uscita di Superman nei cinema. Il DCU di James Gunn potrebbe aver preso il via con Creature Commandos, ma nel Superman ci verrà dato il nostro sguardo più chiaro su come il nuovo universo dei fumetti prenderà forma. Oltre a Superman, Lois Lane e Lex Luthor, vedremo molti altri eroi e cattivi. Ma, quando è stato chiesto da Comicbook con quali personaggi vorrebbero collaborare in futuro, le star di Superman sembravano mantenere un tema chiaro. Rachel Brosnahan ha rivelato che le piacerebbe collaborare con Batman, David Corenswet crede che il suo Superman sarebbe un interessante collaboratore di Robin, e Nicholas Hoult vuole che Lex Luthor faccia un'alleanza con il clown principe del crimine. "Uno dei fumetti che ho letto prima di questo era un collegamento tra Lex e Joker", Ha detto Hoult. "La combinazione di questi due insieme è stata davvero divertente da leggere, quindi forse se siamo fortunati e riusciamo a continuare a fare film, è qualcosa che mi piacerebbe vedere combinato lì". Quali crossover non vedi l'ora di vedere nel nuovo DCU?