Nick Frost sulla posizione trans di J.K. Rowling: "Lei ha permesso la sua opinione e io ho permesso la mia"

Non è un segreto che J.K. Rowling sia un fascio di polemiche in questi giorni. L'autrice e creatrice di Harry Potter è stata a lungo esplicita sulla crescente ascesa del transgenderismo, tanto da aver indignato molti dei suoi fan in passato. Indipendentemente dal fatto che le sue opinioni siano credibili o meno, l'imminente adattamento televisivo di Harry Potter di HBO vedrà Cornetto Trilogy star Nick Frost interpretare Hagrid, e questo è particolarmente sorprendente in quanto Frost è un noto sostenitore dei diritti trans.

Parlando di lavorare più a stretto contatto con Rowling sulla serie Potter, Frost ha parlato con The Observer per fare una dichiarazione piuttosto avventata e chiara.

"Lei ha permesso la sua opinione e a me è stata concessa la mia, semplicemente non si allineano in alcun modo, forma o forma".

Ha anche continuato a commentare se questo dibattito potrebbe mettere in ombra la serie prevista.

"Non lo so. Ma forse non dovrebbe esplodere? Non dovremmo solo sperare che scompaia, perché lo rende più facile. Forse dovremmo educare noi stessi".

Pensi che il dibattito sul transgenderismo metterà in ombra la serie Harry Potter ?