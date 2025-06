Nick Offerman attacca l'uomo che ha usato Ron Swanson per diffondere l'odio nel mese dell'orgoglio

HQ

Se vuoi diffondere l'omofobia, non cercare di usare Nick Offerman per farlo. Non solo l'uomo ha interpretato Bill in The Last of Us - un uomo che aveva una relazione con un altro uomo - ma ha anche interpretato Ron Swanson.

Un personaggio che un utente dei social media ha deciso di modificare in una clip per diffondere l'odio per il Pride Month. Utilizzando una clip della serie Parks and Recreation, in cui Swanson getta un computer in un cestino della spazzatura, l'utente ha modificato una bandiera dell'orgoglio al posto del computer.

Offerman prese la posta e decise di pesare con i suoi due centesimi. «Ron è stato testimone di nozze gay, stupido cazzo. #HappyPride» scrisse.

Offerman ha ricevuto la sua giusta dose di contraccolpi per la sua interpretazione di Bill durante The Last of Us, ma sembra che sia abbastanza felice di rispondere ogni volta che qualcuno cerca di diffondere l'omofobia online.