Nicola Coughlan e i Foo Fighters si scontrano per il quinto episodio di SNL UK

Dopo il quarto episodio di Saturday Night Live UK che si è svolto lo scorso fine settimana, in realtà non ci sarà uno show per un breve periodo, poiché questa fine settimana si terrà una pausa a metà stagione in vista del ritorno di SNL UK il 25 aprile.

Quando arriverà il quinto show, si scopre che ci sarà una combinazione davvero accattivante tra il conduttore e l'artista musicale, dato che Nicola Coughlan sarà protagonista (dopo aver avuto ruoli cameo nel primo episodio) e sarà supportata da Foo Fighters come ospite musicale.

Tenendo questo in mente, restano solo tre conduttori e musicisti da annunciare per la prima stagione di SNL UK, su cui dovremmo avere risposte relativamente presto.