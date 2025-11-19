Niente più biscotti: l'Europa prevede di porre fine definitivamente ai pop-up

HQ

Se ti è mai capitato di cliccare su "accetta" o "rifiuta" su un pop-up di cookie senza pensarci, congratulazioni: probabilmente hai sviluppato un riflesso automatico senza nemmeno rendertene conto. Per anni, questi piccoli striscioni sono stati i salutatori indesiderati di internet: persistenti, fastidiosi e impossibili da ignorare. E ora, la Commissione Europea promette di porre fine a queste.

Il piano è semplice, quasi elegante. Invece di dover affrontare un nuovo pop-up ogni volta che visiti un sito web, il tuo browser ricorderà le tue preferenze. Impostale una sola volta, e i siti web dovrebbero rispettarle. Per tutti noi nell'Unione Europea, questo significa meno interruzioni, meno decisioni... e meno mal di testa.

Questo cambiamento, naturalmente, fa parte di uno sforzo più ampio per modernizzare le regole digitali europee. Nel breve termine, i prompt per i cookie potrebbero ridursi a un singolo clic, facile. In futuro, la Commissione spera che le soluzioni tecnologiche nei browser li facciano sparire del tutto. Niente più cercare il piccolo pulsante "rifiuta tutto". Niente più condivisione accidentale dei dati. Sto solo sfogliando, senza interruzioni.

È facile sottovalutare come qualcosa di così piccolo (un pop-up dopo l'altro) possa logorare le persone. Per molti (me compreso), cliccare su "accetta" o "rifiuta" diventava automatico, un riflesso nato dal fastidio più che dalla scelta. Ora, la proposta dell'UE ribalta la situazione, rimettendo il vero controllo nelle nostre mani.

La strada davanti a te non è istantanea, ovviamente. Il Parlamento Europeo e 27 Stati membri hanno ancora voce in capitolo. Ma per chiunque sia stanco di dover affrontare un mare di pop-up, questo potrebbe essere il giorno in cui internet finalmente sembrerà un po' più umano. Tutto questo fa parte del nuovo Pacchetto Digitale della Commissione Europea, che potete leggere al seguente link.