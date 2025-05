Ninja e vendetta a bizzeffe nel nuovo trailer della storia di Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Il primo gioco ad essere rilasciato dal grande investimento in marchi storici annunciato da Sega durante i The Game Awards 2023 sembra essere Shinobi: Art of Vengeance. Qui, l'iconico ninja Joe Musashi è tornato di nuovo, in cerca di vendetta dopo che l'organizzazione malvagia ENE Corp ha attaccato la sua città natale, il villaggio di Oboro.

Sfortunatamente per la ENE Corp, Musashi sembra essere un ninja infernale che, armato di katana e shuriken, e con una conoscenza di prima classe sia del Ninjutsu che del Ninpo, metterà fine alla loro furia.

Ora abbiamo un nuovo trailer della storia in cui lo sviluppatore Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon's Trap, Streets of Rage 4) ci offre un'immersione profonda nella narrazione completa di bellissime illustrazioni che faranno sicuramente sorridere il Giappone e gli appassionati di ninja da un orecchio all'altro. Dai un'occhiata qui sotto: il 29 agosto è il giorno del lancio per PC, PlayStation, Switch e Xbox.