Ninja Gaiden 4 avrà una notevole espansione la prossima settimana
The Two Masters include sia nuove armi che modalità, ma ha anche non meno di tre nuovi capitoli della storia.
Se hai finito Shinobi: Art of Vengeance, Ninja Gaiden: Ragebound e Ninja Gaiden 4 - ma senti ancora di aver bisogno di un po' più di azione ninja nella tua vita, Team Ninja ha qualcosa in serbo per te. Hanno annunciato che l'espansione Ninja Gaiden 4 The Two Masters debutterà il 4 marzo.
Qui, la storia continua dopo la campagna principale con tre nuovi capitoli, due nuove armi (Ryu riceve i guanti Jakotsumon mentre Yakumo ottiene la falce Solitaire) e una serie di nuovi nemici e boss. Inoltre, c'è una nuova "modalità endurance" chiamata Abyssal Road, dove devi sopravvivere a ondate di battaglie sempre più difficili. Come ciliegina sulla torta, ci sono anche aggiunte al gameplay sotto forma di "nuove meccaniche di Essenza di Sangue Speciale e Nemici Frenetici che cambiano dinamicamente le condizioni di battaglia."
Ci viene inoltre promessa "una vasta gamma di miglioramenti della qualità della vita, aggiustamenti di bilanciamento e correzioni di bug, inclusi miglioramenti nella reattività nei combattimenti, nuove opzioni di personalizzazione del set di armi e correzioni distribuite su più capitoli per garantire un'esperienza più fluida durante tutta la campagna."
Se hai acquistato una delle edizioni Deluxe, The Two Masters è incluso, ma ovviamente puoi anche acquistarla separatamente. Qui sotto potete guardare un trailer che lo presenta.