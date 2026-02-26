Ninja Gaiden 4 avrà una notevole espansione la prossima settimana

HQ

Se hai finito Shinobi: Art of Vengeance, Ninja Gaiden: Ragebound e Ninja Gaiden 4 - ma senti ancora di aver bisogno di un po' più di azione ninja nella tua vita, Team Ninja ha qualcosa in serbo per te. Hanno annunciato che l'espansione Ninja Gaiden 4 The Two Masters debutterà il 4 marzo.

Qui, la storia continua dopo la campagna principale con tre nuovi capitoli, due nuove armi (Ryu riceve i guanti Jakotsumon mentre Yakumo ottiene la falce Solitaire) e una serie di nuovi nemici e boss. Inoltre, c'è una nuova "modalità endurance" chiamata Abyssal Road, dove devi sopravvivere a ondate di battaglie sempre più difficili. Come ciliegina sulla torta, ci sono anche aggiunte al gameplay sotto forma di "nuove meccaniche di Essenza di Sangue Speciale e Nemici Frenetici che cambiano dinamicamente le condizioni di battaglia."

Ci viene inoltre promessa "una vasta gamma di miglioramenti della qualità della vita, aggiustamenti di bilanciamento e correzioni di bug, inclusi miglioramenti nella reattività nei combattimenti, nuove opzioni di personalizzazione del set di armi e correzioni distribuite su più capitoli per garantire un'esperienza più fluida durante tutta la campagna."

Se hai acquistato una delle edizioni Deluxe, The Two Masters è incluso, ma ovviamente puoi anche acquistarla separatamente. Qui sotto potete guardare un trailer che lo presenta.