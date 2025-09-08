Ninja Gaiden 4 ottiene uno sfondo dinamico gratuito per Xbox Series S/X

HQ

Prima delle uscite principali, in particolare dei propri titoli ma anche di terze parti, Microsoft di solito rilascia i cosiddetti Sfondi dinamici con motivi dei giochi in questione.

A poco più di un mese dalla premiere di Ninja Gaiden 4, questo è esattamente ciò che Microsoft ha fatto. La stessa Sarah Bond, capo di Xbox, sta condividendo un'immagine su Threads in cui possiamo dare un'occhiata a uno screenshot del tema (che in realtà è animato e quindi ancora più impressionante nella realtà).

Lo sfondo è ora disponibile e gratuito da scaricare e utilizzare. E se vuoi saperne di più sui ninja (certo che lo fai), ti ricordiamo che attualmente abbiamo un articolo piuttosto corposo in lavorazione sui migliori giochi ninja del mondo.