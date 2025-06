Ninja Gaiden: Ragebound verrà lanciato il mese prossimo

HQ

Team Ninja ha già stabilito che il 2025 è l'anno dei ninja, in base al fatto che hanno rilasciato Ninja Gaiden II Black durante la primavera, e più avanti quest'anno lanceranno Ninja Gaiden 4. Ma perché accontentarsi di due giochi ninja quando puoi rilasciarne tre?

Come forse ricorderete, stanno anche lavorando al più orientato al retrò Ninja Gaiden: Ragebound, che ora ha una data di uscita fissata. Un nuovo trailer rivela che verrà lanciato il 31 luglio, quando potremo seguire la nuova aggiunta del clan Hayabusa Kenji che, insieme al ninjaBlack Spider Clan Kumori, combatterà demoni e altre stranezze.

Ninja Gaiden: Ragebound sarà rilasciato su PC, PlayStation, Switch e Xbox con una demo giocabile Steam prevista per il 9 giugno in concomitanza con Steam Next Fest. Ma basta divagare, godetevi il nuovo trailer qui sotto.

... e, e ti ricordiamo che l'anno dei ninja si espande oltre Ninja Gaiden quando Sega lancia Shinobi: Art of Vengeance a fine agosto. I fan dei ninja stanno davvero mangiando bene quest'anno.