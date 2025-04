Nintendo afferma che le tariffe sono "qualcosa che dovremo affrontare"

HQ

Molti hanno reagito al fatto che Switch 2 costerà una fortuna, ben lontano dalle opzioni più convenienti che hanno contribuito a rendere Wii e Switch così popolari. Ciò ha portato molti a credere che i nuovi dazi statunitensi siano un fattore che contribuisce.

Tuttavia, in un'intervista con Wired, il capo di Nintendo of America Doug Bowser afferma che non è così e che le tariffe "non sono state prese in considerazione nel prezzo". Tuttavia, nell'intervista, Bowser ammette che gli sviluppi degli ultimi giorni sono qualcosa che stanno "valutando attivamente" in questo momento, e continua: "Crea una sfida. È qualcosa che dovremo affrontare".

Nintendo ha spostato gran parte della sua produzione di Switch dalla Cina alla Cambogia e al Vietnam, anche se anche questi sono stati colpiti da enormi tariffe e dice che la situazione è cambiata.

Venerdì, Nintendo ha ritirato i preordini per le unità Switch 2 dagli Stati Uniti, il che potrebbe significare che dovranno aumentare i prezzi per gli americani. Tuttavia, non stanno prendendo in considerazione l'idea di posticipare il lancio.