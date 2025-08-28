Nintendo celebra il lancio di Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-Crossed World con un aggiornamento per Alarmo

HQ

Vi ricordate Nintendo Alarmo? Difficilmente lo facciamo, ma è stato un recente tentativo da parte dell'azienda di espandere i suoi sforzi di monitoraggio del sonno e domotica. Il dispositivo era abbastanza semplice ed è stato rilasciato con un prezzo ridicolmente alto, rendendolo un fallimento commerciale sottilmente mascherato. Ma anche con un'accoglienza così scarsa, Nintendo non smetterà di aggiornarlo e aggiungere funzionalità, almeno per ora.

Oggi è stato annunciato che un aggiornamento dedicato a Kirby (precisamente oggi, giorno di lancio del Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World) è in arrivo su Nintendo Alarmo. Si tratta di una raccolta di suoni, oltre a sette nuovi tipi di allarmi, che arriveranno sul gadget nel prossimo futuro. Il sito giapponese di Nintendo non fornisce una data, ma non sarà troppo lunga.

"Ci saranno sette nuovi allarmi, tra cui le canzoni di 'Starry World'. Attendiamo ulteriori annunci in merito alla data di uscita degli allarmi".

Hai intenzione di aggiornare il tuo Nintendo Alarmo con i suoni Kirby?