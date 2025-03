Nintendo conferma il Direct incentrato su Nintendo Switch 1 per il 27 marzo

HQ

Questa settimana ci sono state un sacco di voci secondo cui Nintendo aveva un ulteriore Direct showcase in programma prima dell'enorme e atteso Switch 2 Direct del 2 aprile. Inizialmente le voci si aspettavano che lo spettacolo si svolgesse oggi, ma queste sono cambiate fino a domani, 27 marzo, e si è scoperto che erano perfette.

Nintendo ha ora affermato che un Direct avverrà il 27 marzo esattamente alle 14:00 GMT / 15:00 CET. Offrirà 30 minuti di rivelazioni e annunci e sarà specificamente mirato ai "giochi in arrivo per Nintendo Switch". In sostanza, non aspettarti nemmeno un soffio di Nintendo Switch 2 in questo spettacolo.

Questo probabilmente si concentrerà sui giochi che riempiranno il vuoto fino all'arrivo del Switch 2 in estate, il che significa aspettarsi qualche informazione in più sui giochi in arrivo sul dispositivo attuale in aprile e maggio, e forse nei mesi immediati intorno al debutto del Switch, quando ci sono ancora molte persone che fanno il salto tra le due piattaforme.