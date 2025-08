Nintendo delinea cosa aspettarsi dall'espansione Star-Crossed World di Kirby and the Forgotten Land

HQ

È ancora un momento un po' eccitante per essere un nuovo proprietario di Switch 2, poiché ora che Mario Kart World e Donkey Kong Bananza sono stati lanciati, ci rimane a riempire il nostro tempo utilizzando il nuovo dispositivo con porte, giochi Switch 1 esistenti e Switch 2 edizioni leggermente espanse di lanci first-party Switch 1. Questo agosto non è molto diverso, poiché chiunque cerchi qualcosa di fresco per riempire il proprio tempo (oltre a Drag x Drive...) probabilmente si concentrerà esclusivamente sulla versione Switch 2 di Kirby and the Forgotten Land.

Arriverà alla fine del mese, il 28 agosto, e con il lancio sempre più vicino, Nintendo ha ora rilasciato un nuovo trailer per il gioco che delinea esattamente ciò che dovremmo aspettarci dal progetto.

Principalmente, la storia ruota attorno a un enorme meteorite che si schianta nel Forgotten Land e minaccia un grande cataclisma. Per evitare ciò, Kirby deve viaggiare nel nuovo Star-Crossed World, completando i suoi numerosi Starry Stages e raccogliendo Starries lungo il percorso per salvare il mondo.

Per facilitare questa attività, saranno presenti tre nuovi Mouthful Modes, tra cui Spring Mouth, Gear Mouth e Sign Mouth. Ci saranno nuovi Starry Coins da raccogliere per sbloccare nuove figure e il Colosseum sarà ampliato con una modalità boss rush chiamata The Ultimate Cup Z EX. I Beast Pack vengono ampliati con nemici nuovi e più duri, e questo si aggiunge all'espansione e al gioco base che gira a frame rate più elevati e una qualità grafica più elevata su Switch 2.

Per quanto riguarda il modo in cui puoi iniziare a giocare alla parte Star-Crossed World del gioco, devi semplicemente completare l'area Natural Plains e poi il nuovo contenuto sarà disponibile.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto e non perderti la nostra recensione del gioco base.