Nintendo Direct annunciato per venerdì 12 settembre su Nintendo Today

Nintendo ha confermato che venerdì 12 settembre si terrà un nuovo Nintendo Direct. In molti si aspettavano il consueto annuncio su Twitter alle 15:00 CEST, invece lo hanno fatto tramite l'App Nintendo Today.

Si tratterà di un Nintendo Direct "generale", in onda venerdì 12 settembre, alle 15:00 CEST, 14:00 BST. Nessuna notizia sulla durata ( Aggiornamento: Nintendo conferma che durerà circa 60 minuti ), ma questo dovrebbe essere il "grande", con date per giochi Switch 2 come Metroid Prime 4 o Hyrule Warriors, nuovi annunci di prime e terze parti e, sicuramente, I giochi (o i film) di Super Mario, dato il 40° anniversario, sono questo fine settimana.

Questa è, a nostro avviso, la prima volta che Nintendo fa una di queste presentazioni di venerdì, una data strana, ma la teoria è che vogliano legarlo il più vicino possibile al 13 settembre, che è il giorno in cui Super Mario Bros. è stato lanciato nel 1985.

Cosa aspettate di guardare al Nintendo Direct di venerdì?