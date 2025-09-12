news
Super Mario Galaxy
Nintendo Direct: Super Mario Galaxy 1+2 prepara il terreno per il nuovo film su Switch 2
I giochi siderali di EAD Tokyo celebrano il 40° anniversario di Super Mario Bros. sull'ibrido, entrando in uno strano conflitto con il precedente Super Mario 3D All-Stars per Switch 1.
Dopo aver perso la compilation Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Galaxy 2 sarà finalmente visto in HD. E in 4K. Questo è stato appena confermato da Nintendo nella sua presentazione diretta, annunciando che Super Mario Galaxy 1+2 arriverà su Nintendo Switch 2 il 2 ottobre 2025.
La mossa si adatta anche al titolo del sequel di Super Mario Bros. Il film, che si chiamerà Super Mario Galaxy. The Movie, come rivelato dallo stesso Shigeru Miyamoto, seguito da Chris Meledandri, nell'apertura dello spettacolo di oggi.
