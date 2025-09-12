Nintendo Direct: Super Mario Galaxy 1+2 prepara il terreno per il nuovo film su Switch 2

HQ

Dopo aver perso la compilation Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Galaxy 2 sarà finalmente visto in HD. E in 4K. Questo è stato appena confermato da Nintendo nella sua presentazione diretta, annunciando che Super Mario Galaxy 1+2 arriverà su Nintendo Switch 2 il 2 ottobre 2025.

La mossa si adatta anche al titolo del sequel di Super Mario Bros. Il film, che si chiamerà Super Mario Galaxy. The Movie, come rivelato dallo stesso Shigeru Miyamoto, seguito da Chris Meledandri, nell'apertura dello spettacolo di oggi.