Nintendo Direct - Super Mario Galaxy: Il Film annunciato per questa domenica

Quando la maggior parte dei fan si aspettava l'annuncio di una nuova presentazione Nintendo Direct all'inizio di febbraio (in concomitanza con la pubblicazione dei risultati trimestrali), l'azienda con sede a Kyoto li ha nuovamente sorpresi con una sorpresa. Ci sarà un Nintendo Direct, sì, ma dedicato a Super Mario Galaxy: The Movie, e già dopodomani.

Questa domenica, 25 gennaio 2026, alle 15:00 CET/14:00 GMT, offriranno "nuovi dettagli sul film" da Nintendo, Illumination e Universal, e avverteranno che "nessun dettaglio sui giochi sarà condiviso".

Questo non riguarda necessariamente il presunto Nintendo Direct dedicato a Switch e Switch 2, che potrebbe semplicemente arrivare e perfettamente dopo qualche giorno.

La notizia arriva proprio mentre Chris Pratt ci assicura che "ci sono ancora un paio di personaggi" da rivelare che "entusiasmeranno le persone" in Super Mario Galaxy: The Movie.