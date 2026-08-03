Nintendo festeggia la fine dell'estate con uno sfondo ispirato al sole

HQ

Il peggio del caldo è passato nella maggior parte dei luoghi, le persone hanno iniziato a tornare dalle vacanze e, nelle zone più a nord d'Europa, cominciano a farsi vedere i primi segni dell'autunno. In altre parole, è un po' più tardi del solito, ma come da tradizione, Nintendo ha ora rilasciato uno sfondo estivo.

Questa volta, la carta da parati si basa su una classica Super Mario Sunshine illustrazione, che mostra Mario rilassato su una spiaggia, con la Principessa Peach stessa che offre un po' di ombra tanto necessaria. Puoi anche scorgere un Blooper in mare, e sulla spiaggia troverai un side-stepper, il granchio che fece il suo debutto in Mario Bros. nel 1983 - due anni prima che Mario sviluppasse la sua passione per i funghi in Super Mario Bros.

Nintendo

Se desideri scaricare questo sfondo in una delle tre diverse risoluzioni (incluse le dimensioni adatte agli smartphone) da utilizzare durante i giorni restanti dell'estate, puoi farlo qui.