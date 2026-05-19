Nintendo lancia un'app fotografica con mini-giochi chiamata Pictonico

Alcuni anni fa, Nintendo ha annunciato che avrebbe ridotto i suoi sforzi sugli smartphone, ma a quanto pare ci sono state delle eccezioni. Oggi, Nintendo sta facendo ciò che fa così spesso: annuncia un prodotto completamente inaspettato senza preavviso.

Stiamo parlando dell'app Pictonico , che verrà lanciata il 28 maggio sia per Android che per iOS. Dietro il nome c'è un'app fotografica che ti permette di "trasformare le tue foto in minigiochi buffi." L'idea è che tu, i tuoi amici e i familiari vi troverete in situazioni bizzarre e affronterete sfide come giochi da carnevale, attacchi di zombie e molto altro.

L'app è gratuita e include una selezione di mini-giochi, ma se vuoi di più, costa denaro. È progettato per permetterti di creare foto e video divertenti da salvare, condividere con gli amici o pubblicare sui social media.

Se Pictonico ti sembra divertente, puoi pre-registrare il tuo interesse ora sia tramite Google Play che tramite l'App Store.