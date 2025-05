Nintendo prevede di aprire il suo quarto negozio giapponese entro la fine dell'anno

HQ

Nintendo ha rivelato l'intenzione di aprire un quarto negozio in Giappone. Dopo la fondazione e l'apertura di Nintendo Tokyo, Osaka e Kyoto, la prossima tappa sarà Fukuoka, che prevede di aprire le sue porte entro la fine dell'anno.

Come confermato in un comunicato stampa (dopo la traduzione), Nintendo afferma che il negozio aprirà nel Amu Plaza Hakata e che ulteriori dettagli in relazione al negozio saranno condivisi in un secondo momento, incluso il giorno di apertura fisso nel 2025.

Aspettatevi che il negozio venda una varietà di merchandising e articoli a tema Nintendo per i fan, simili a quelli che le persone di San Francisco sono in grado di acquistare dopo l'apertura del negozio americano questo mese.