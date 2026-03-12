Nintendo ricrea la vetrata colorata della Principessa Peach nella vita reale per The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Mancano solo poche settimane a The Super Mario Galaxy Movie, e Universal e Nintendo stanno facendo di tutto per questo attesissimo sequel animato. Altri personaggi dei giochi, una storia più grande e bombastica, un cast più ampio e altro ancora si combinano per vedere Mario tentare di nuovo battere record al botteghino.

Come ha rilevato IGN, come parte del marketing del film, una vetrata colorata che imita una vista vista nel film, simile a quelle viste al castello di Peach nei giochi, è stata realizzata a New York City. Lì è mostrato accanto a due enormi banner, che indicano che sì, questo è marketing The Super Mario Galaxy Movie.

Se sei a New York e vuoi provarla di persona, è confermato che si trova nei negozi di Columbus Circle. Secondo la segnaletica all'esposizione, sarà disponibile fino al 15 marzo, quindi non hai molto tempo se vuoi vederlo di persona.