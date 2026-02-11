Nio ha appena effettuato 100 milioni di sostituzioni di batterie EV

HQ

Molti potenziali proprietari di veicoli elettrici temono ancora i potenziali costi elevati legati al cambio di un vecchio pacco batteria man mano che i veicoli elettrici invecchiano, e ci sono alcuni scenari in cui questa paura si è rivelata giustificata.

Il produttore cinese Nio ha risolto il problema vendendo sostanzialmente i modelli EV con un solo leasing sul pacco batteria vero e proprio, per poi permettere agli utenti di sostituirli. Anche se questa idea non ha avuto piede ovunque, sembra aver avuto un colpo.

Come riportato da InsideEVs, il CEO e fondatore di Nio William Li ha recentemente tenuto una diretta in diretta, in cui ha confermato di aver appena superato i 100 milioni di batterie sostituite.

Nio dispone di stazioni di scambio 3790 in tutto il mondo e, sebbene il concetto sia stato criticato, soprattutto per l'enorme spazio necessario per utilizzare lo scambio di batterie come vera alternativa alla ricarica, sembra comunque popolare tra i proprietari di Nio.