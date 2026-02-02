Nioh 3 potrebbe arrivare su Xbox Series X/S già ad agosto

HQ

Questa settimana è enorme per i fan di Nioh, dato che il tanto atteso terzo capitolo della serie arriverà su PC e PS5 il 6 febbraio. Detto questo, potreste chiedervi quanto tempo passerà prima che il gioco debutti anche su Xbox Series X/S, e anche se non abbiamo una risposta definitiva a riguardo, almeno al momento abbiamo un'idea.

L'ultimo trailer per PS5, come si vede qui sotto, del gioco ha una finale piuttosto interessante, concludendo con una nota sottotestua che rivela che Nioh 3 ha sei mesi di esclusività su console PS5. In particolare, la nota spiega quanto segue.

"Non disponibile su altre console fino ad almeno 6 mesi dopo il 6 febbraio 2026."

Ciò significa che il lancio di Xbox Series X/S potrebbe tecnicamente avvenire già all'inizio di agosto, anche se questo non è ancora stato confermato né commentato da Team Ninja, Koei Tecmo o Xbox.

Sei entusiasta per Nioh 3 ?