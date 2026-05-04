Nissan annulla i piani statunitensi di EV di concentrarsi esclusivamente sui camion

HQ

Sebbene le vendite complessive di veicoli elettrici a livello globale stiano schizzando alle stelle, e lo sono già da tempo, gli Stati Uniti restano una grande eccezione. A causa della scadenza del rimborso fiscale e di prezzi d'ingresso percepiti troppo alti, le aziende stanno invertendo i loro piani EV nel mercato statunitense - tra cui Nissan.

Secondo Automotive News, il marchio giapponese ha abbandonato i piani di costruire due veicoli elettrici presso il suo stabilimento di Canton, Mississippi, nonostante avesse precedentemente speso circa 500 milioni di dollari per trasformarlo in un polo di produzione di veicoli elettrici. Invece, quella fabbrica ora si orienterà bruscamente nella direzione opposta: camion con carrozzeria sul telaio e SUV.

E sembra che anche Nissan stia puntando tutto sui modelli robusti, schierando una vasta gamma di modelli, tra cui una Xterra rinvigorita, un pickup Frontier di nuova generazione e un SUV a tre file con un focus più fuoristrada. Nissan afferma che la mossa riflette "le condizioni di mercato, la domanda dei clienti e una strategia aggiornata".

Questo è stato rivelato che lo stabilimento di Canton è attualmente sottoutilizzato, producendo molte meno auto di quante ne sia in grado di gestire.