Nissan conferma che la nuova GT-R non sarà un EV

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Recentemente abbiamo rivelato che Nissan sta riportando in vita la GT-R dopo aver messo in pausa il vecchio modello alcuni anni fa.

Tuttavia, non hanno specificato che tipo di trasmissione avrebbe avuto questo nuovo modello, portando a speculazioni su un EV – cosa che assolutamente non è.

In una citazione data a Motor1, il CEO Ivan Espinosa ha dichiarato questo:

"Penso che finora abbiamo visto che le auto sportive elettriche non sono state molto popolari. Penso che arriveranno man mano che la tecnologia delle batterie migliorerà il prossimo salto, ma le attuali chimiche al litio non sono in grado di produrre un prodotto GT-R. Non useremo batterie nella prossima generazione. Assolutamente no."

Non aspettarti nemmeno un ritorno a benzina pura. Le normative sulle emissioni prevedono che la prossima GT-R sarà elettrificata in qualche forma, con una configurazione ibrida, e alcune speculazioni riguardano la scelta di un V6 biturbo abbinato all'assistenza elettrica.