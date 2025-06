Nissan presenta la nuova Leaf che viene descritta come "l'EV per tutti"

HQ

Nissan sta cercando di ampliare la sua gamma di veicoli elettrici presentando un modello nuovoLeaf di zecca che si dice sia un "EV per tutti". L'auto è descritta come un modello "adatto alle famiglie" che ha un design "audace, elegante, premuroso, reattivo, fluido e sicuro" e anche un'auto che è una "alternativa convincente" per coloro che cercano di lasciarsi alle spalle i motori a combustione.

Il Leaf è disponibile in una varietà di opzioni che iniziano con una batteria da 52 kWh che può essere espansa fino a 75 kWh. L'opzione più bassa offre una potenza di 130 kW e 345 Nm di coppia, mentre quella più grande punta a 160 kW e 355 Nm. Il più grande afferma inoltre di offrire un'autonomia fino a 303 miglia con una sola carica, con sistemi di ricarica rapida dal 10 all'80% abilitati.

All'interno del Leaf c'è una nuova suite di infotainment che include un doppio sistema di schermi da 12,3" o doppio da 14,3", insieme agli altoparlanti Bose e a un Dimming Panoramic Roof che consente ai passeggeri di sperimentare la luce naturale tutto l'anno.

Questo Leaf sarà costruito in Giappone presso il Tochigi Plant e in Inghilterra presso lo stabilimento di Sunderland, e ci vengono promesse ulteriori informazioni sui prezzi man mano che si avvicina la data di lancio dell'auto in ciascun rispettivo mercato, che include l'autunno negli Stati Uniti e altri dopo.

Annuncio pubblicitario: