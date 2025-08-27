No Man's Sky introduce il suo aggiornamento Voyagers, che ti permette di formare equipaggi stellari con gli amici

HQ

Il meme più famoso nei videogiochi di oggi, quello della maschera e del naso da clown del protagonista di Hollow Knight mentre attende l'uscita di Silksong, terminerà ufficialmente la prossima settimana. Ma c'è un altro meme famoso che, lungi dal finire, è ancora più vivo di prima.

"Per favore, Sean [Murray], è abbastanza. Ho dei soldi." È il modo allegro in cui i fan di No Man's Sky hanno ringraziato No Man's Sky fan per anni per ogni singolo aggiornamento e patch che è arrivato al gioco nel corso degli anni, e sempre gratuitamente. All'inizio di oggi abbiamo visto il nuovo aggiornamento, Voyagers, arrivare nel gioco e Hello Games afferma che è uno dei più ambiziosi nella storia del gioco, che questo mese celebra nove anni dalla sua uscita.

Questo aggiornamento include una nuova classe di nave corvetta, oltre a consentire passeggiate spaziali con solo la tuta al di fuori della nostra nave principale. Saremo anche in grado di fare squadra con altri giocatori ed esplorare l'universo insieme all'unisono. È stata aggiunta una nuova serie di missioni, così come interni della nave migliorati. È stato aggiunto anche il radar di missione, che puoi sfruttare provandolo nella nuova spedizione, che inizia oggi.

Se vuoi vedere tutte le nuove funzionalità in arrivo su No Man's Sky Voyagers, dai un'occhiata alle note di aggiornamento complete e al trailer qui sotto.