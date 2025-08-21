Hollow Knight: Silksong ha finalmente una data di uscita

HQ

Alberto è stato finalmente in grado di giocare e condividere le sue impressioni sul primo livello in Hollow Knight: Silksong ieri. Speriamo che questo vi abbia reso ancora più entusiasti dell'annuncio speciale che il Team Cherry ha promesso di condividere oggi, perché è una buona notizia.

Il trailer qui sotto conferma che Hollow Knight: Silksong verrà lanciato il 4 settembre (disponibile su Game Pass). Ciò significa che mancano solo due settimane per vedere se uno dei giochi più meme al mondo sarà all'altezza dell'hype o meno dopo più di sei anni di attesa. Questo nuovo filmato mostra che ci aspetta sicuramente di più di ciò che milioni di persone apprezzano davvero dell'originale, tra cui ambienti bellissimi, abilità fantastiche, più di 200 nuovi affascinanti nemici, 40 nuovi boss e un'atmosfera generalmente sorprendente.

Vale anche la pena notare che Jason Schreier di Bloomberg ha rivelato perché abbiamo dovuto aspettare così a lungo. Vale la pena leggerlo, poiché gli sviluppatori parlano di enormi aspettative, della pandemia e altro ancora.