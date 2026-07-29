No More Room in Hell 2 uscirà dall'Early Access e lancerà la versione 1.0 ad agosto

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Lo sviluppatore Torn Banner Studios è finalmente pronto a togliere No More Room in Hell 2 dall'Early Access e a lanciare invece il progetto nella sua versione 1.0, non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X/S.

La data per questa evoluzione è piuttosto vicina, poiché l'11 agosto sarà la data della transizione e anche l'aggiornamento Armageddon, portando una ricchezza di miglioramenti e cambiamenti al gioco.

Per quanto riguarda ciò che Armageddon porta, ci viene detto che verrà introdotta una Modalità Sopravvivenza che include tre mappe dedicate, tutte per i giocatori che metteranno alla prova le proprie abilità. Ci sarà anche una sesta mappa principale degli Obiettivi chiamata Raven Rock, ambientata in una "installazione militare omonima" e che offrirà un "flusso diverso da qualsiasi luogo precedente." Sta arrivando anche una Modalità Solo per chi vuole giocare da solo o esercitarsi prima di unirsi agli amici. Altrimenti, arriveranno le Assegnazioni Settimanali per premiare i giocatori con Crediti e una nuova valuta per semplificare la spesa per cosmetici, la suite di personalizzazione dei personaggi verrà ampliata e un Beacon di Salvataggio sarà introdotto per proteggere un Rispondente dalla morte. Per quest'ultimo articolo, questo è considerato un oggetto "di fascia alta" e quindi sarà raro e costoso da consumare.

Potete vedere molti di questi cambiamenti nel trailer della data di uscita 1.0 per No More Room in Hell 2 qui sotto, tutti in vista del suo debutto l'11 agosto.