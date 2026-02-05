No, NetEase non ha messo un divieto totale sull'IA generativa nei suoi giochi

HQ

Sembra che ogni giorno si tracchino linee nette tra gli studi di videogiochi e l'IA. Alcuni evitano molto la tecnologia, mentre altri la abbracciano con tutto il cuore, in quanti modi possono.

Recentemente, quando Eurogamer gli ha chiesto della diffusione dell'IA nell'industria dei videogiochi, la leggenda del gaming Suda51 ha affermato che NetEase aveva completamente vietato l'uso dell'IA generativa nei suoi giochi. Come confermato da un portavoce di NetEase a FRVR, però, ciò si è rivelato falso.

"Questa storia non è vera - abbiamo persino una discussione GDC sull'IA", ha detto il portavoce di NetEase. "Nello sviluppo di videogiochi, abbiamo sempre adottato un approccio aperto e collaborativo, seguendo attivamente e valutando attentamente il potenziale di tecnologie all'avanguardia come l'IA. Al momento, il nostro team utilizza principalmente l'IA come strumento di supporto in aree specifiche, ad esempio nel nostro sistema di modellazione facciale, che permette aggiustamenti multilivello dei parametri. I giocatori possono anche usare l'input vocale per il riconoscimento dei toni vocali dall'IA, generando apparizioni di personaggi in diversi stili, età ed etnie—rendendo possibile una vera personalizzazione."

Quindi, in realtà sembra che ci sia parecchia IA usata da NetEase per un'azienda che apparentemente l'ha vietata. Se vuoi sentire di più da Suda51 riguardo alle sue opinioni sull'industria dei videogiochi, oltre ad alcuni dettagli esclusivi sul suo gioco Romeo is a Dead Man, dai un'occhiata alla nostra intervista con Suda-san qui sotto: