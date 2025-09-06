"Non abbiamo ancora finito": Wolfenstein gli sviluppatori anticipano il nuovo gioco

HQ

In un documentario pubblicato di recente da Noclip, diamo uno sguardo dietro le quinte allo studio svedese che ha guidato il reboot della serie con Wolfenstein: The New Order e il suo seguito, Wolfenstein II: The New Colossus. Con la tecnologia all'avanguardia di Id Software, B.J. Blazkowicz ha fatto un trionfale ritorno sul palco degli FPS, riportando sotto i riflettori il suo marchio di fabbrica di uccidere i nazisti.

Quindi qual è il prossimo passo per Wolfenstein ? Mentre "Wolfenstein 3" deve ancora essere rivelato ufficialmente, il direttore dello studio Jerk Gustafsson ha sottolineato che il piano della trilogia è stato messo in atto sin dal primo giorno:

"Penso che sia importante dirlo, perché l'abbiamo sempre vista come una trilogia. Quindi quel viaggio, per B.J., anche durante quelle prime settimane alla id quando abbiamo mappato i New Order, avevamo ancora il piano, almeno, per quel personaggio; Cosa accadrà nel secondo, cosa accadrà nel terzo. Penso che sia importante dirlo, perché - almeno, spero - che non abbiamo ancora finito con Wolfenstein. Abbiamo una storia da raccontare".

Nel frattempo, anche MachineGames è sotto i riflettori per il suo ultimo progetto: Indiana Jones e il Grande Cerchio. Lo studio ha recentemente lanciato la sua espansione The Order of Giants il 3 settembre, offrendo ai fan un'altra possibilità di sottomettere i nazisti, questa volta con la fidata frusta di Indy.