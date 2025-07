Non aspettarti che The Elder Scrolls VI sia strano perché a Todd Howard non piacciono molto quelle cose

HQ

Sembra che The Elder Scrolls VI continuerà la tendenza della serie RPG a diventare più "normale", poiché il co-lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim non pensa che vedremo di nuovo la stranezza di Morrowind tornare nella serie.

Parlando con Kiwi Talkz, Kurt Kuhlmann ha detto che la perdita della stranezza è iniziata quando è tornato a Bethesda ai tempi di Oblivion (il gioco, non una sorta di evento apocalittico in studio).

"Non sono, tipo, arrabbiato per questo, ma se guardi [il libro in-game pre-Oblivion] The Pocket Guide to the Empire... Era un posto molto più strano di quello che si vede in Oblivion".

Secondo Kuhlmann, la trilogia del Signore degli Anelli potrebbe aver portato a una spinta verso un'ambientazione più high-fantasy in Oblivion, ma anche Todd Howard è un fattore trainante dietro l'abbandono della stranezza. "Penso che Todd in particolare non graviti verso le cose strane", Ha detto Kuhlmann. "Tipo, Morrowind... Michael ed io abbiamo fatto un sacco di brainstorming su questo, e ovviamente, ha le vibrazioni di Dune e le vibrazioni di Dark Crystal. Adoro quella roba. Avrei sicuramente messo di più in [Oblivion] se avessi potuto".

Il co-protagonista di Skyrim dice anche che non vede The Elder Scrolls tornare in un altro luogo strano come Morrowind. "Sarei scettico sul fatto che potessero fare una partita a Elsweyr o Black Marsh", ha detto.

Quindi, sembra che da questo punto in poi avremo una fantasia più regolare, se The Elder Scrolls VI uscirà. Strano o no, però, se si rivela, sarà sicuramente uno dei più grandi giochi di ruolo della storia recente.