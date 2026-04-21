Non aspettarti mai più che Deadpool abbia un'avventura da solo nell'MCU

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Anche se Deadpool & Wolverine ha ricevuto recensioni piuttosto contrastanti, è stato un enorme successo al botteghino che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, e entrambi i suoi predecessori hanno avuto molto successo. Ma nonostante ciò, probabilmente non dovremmo sperare in altre avventure da solisti per Deadpool, almeno secondo il suo attore (e anche sceneggiatore) Ryan Reynolds.

A quanto pare pensa che il personaggio funzioni meglio insieme ad altri, e quindi sembra aver completamente rinunciato all'idea di avventure in solitaria per il Mercenario con la Bocca. In un'intervista a Today (tramite Nerdist), dice:

"Ho delle cose scritte. Non credo che riuscirò mai più a centrarlo. È un personaggio di supporto. È un tipo fantastico in un gruppo."

Quindi, sembra indiscutibilmente che possiamo semplicemente dimenticare un futuro Deadpool 4. Sembra probabile che farà una breve apparizione in Avengers: Doomsday, e forse è principalmente così che lo vedremo andare avanti.

Cosa ne pensi, sei triste o sollevato?