Non esiste una "soluzione magica" per fermare i baranti, dice il cofondatore di Anybrain

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Se c'è una cosa che rovina il divertimento di tutti in una partita multiplayer, è un barone. Wall hacking, aim hacking, lag switching, tutti abbiamo accusato persone brave in un gioco di una qualsiasi di queste tre, o forse tutte insieme, ma ci sono baratori là fuori. Meno di quanti ne fossero, grazie a sistemi come Anybrain. In particolare, Anybrain ha ricevuto molti elogi come anti-cheat nel comportamento dei giocatori che usa l'IA non solo per prevenire il barare, ma anche altri comportamenti che rovinano il divertimento come lo smurfing.

Al Madeira Games Summit abbiamo incontrato Serafim Pinto, cofondatore e CTO di Anybrain, dove ci ha detto che non esiste un interruttore di spegnimento improvviso per smettere del tutto di barare. "Non esiste una soluzione magica per risolvere questo problema," disse Pinto. "Il tradimento è qui da più di 20 anni. È sempre una lotta, gatto e topo. Stiamo cercando di aiutare il settore ad andare avanti."

Pinto spera che Anybrain sarà una parte chiave per risolvere l'imbroglio, anche se ritiene che sia un problema che rimarrà. L'azienda lavora con giochi enormi, come ARC Raiders di Embark Studios, ma supporta anche progetti AA e indie. "Normalmente, le aziende pensano che lavoriamo solo con tiratori competitivi," disse Pinto. "Ma ci sono molti più problemi... Scriptare e fare bot agli agricoltori nello spazio mobile." Anybrain può aiutare con tutto questo, e anche se non potesse eliminare il barare con uno schiocco di dita, sembra un modo intelligente per aiutare le esperienze multiplayer a evitare i baranti in futuro.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli su Anybrain: