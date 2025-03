Non indovinerete mai la scelta di Jason Isaacs per il prossimo attore di Lucius Malfoy

HQ

Con il lavoro che continua a progredire costantemente sullaHarry Potter TV prossima serie della HBO, i fan hanno condiviso le loro scelte di casting ideali per molti dei rispettivi personaggi, e molte delle ex star sono state anche sondate per idee su chi vorrebbero succedere a loro e portare avanti le fiaccole dei loro personaggi.

Uno di questi attori che è stato in prima linea negli ultimi tempi è Jason Isaacs, che dopo aver interpretato Lucius Malfoy per otto film, è stato liberato dal ruolo per oltre un decennio. Ora, è stato legato di nuovo alla Wizarding World con ogni persona in qualche modo interessata a chi vorrebbe assumere i doveri di Malfoy nella prossima serie.

Variety si è recentemente seduto e ha parlato con Isaacs per lanciargli ancora una volta questa domanda, e la sua risposta è esilarante, inaspettata e in qualche modo funziona...

Quando gli è stato chiesto chi dovrebbe essere il prossimo Lucius Malfoy, Isaacs ha dichiarato: "Meryl Streep. Lei può fare qualsiasi cosa, quella donna. Non c'è letteralmente limite a quello che può fare".

Ha anche condiviso un piccolo consiglio per chiunque si assuma leDeath Eater sue responsabilità, aggiungendo: "Non avrei alcun consiglio. Perché dovrei preoccuparmi? Conosco già alcune delle persone che stanno già scegliendo. Sono attori brillanti. Sarà fantastico, e l'ultima cosa di cui hanno bisogno è il consiglio di una vecchia scoreggia come me".

Quali sono le tue opinioni sulla scelta di Isaacs per il prossimo Lucius Malfoy?