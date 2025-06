Norman Reedus su The Boondock Saints 3: "C'è una sceneggiatura fuori ora"

C'è stato un discreto interesse nel vedere un terzo capitolo di The Boondock Saints in fase di realizzazione, tanto che l'anno scorso è stato fatto un rapporto che affermava che era in lavorazione, il tutto prima che fosse confermato alla fine dell'anno. La domanda ora è se il film è effettivamente vicino o se ha bisogno di passare attraverso la trafila di perfezionare la sua sceneggiatura. A giudicare dai recenti commenti di Norman Reedus, potrebbe essere più vicino che più lontano.

Parlando con Letterboxd a un evento di anteprima per John Wick: Ballerina, a Reedus è stato chiesto quale film ha realizzato che ritiene sia stato preferito di più dagli utenti di Letterboxd. È saltato quasi immediatamente a The Boondock Saints, prima di fornire un interessante aggiornamento sul terzo capitolo.

"[Gli] Boondock Saints, probabilmente. Probabilmente quello. Sì, a molte persone piace. Bene, stiamo per farne un terzo. Sì. Quindi c'è una sceneggiatura fuori ora. È in fase di messa a punto. Quel film ha fan che mi correranno e mi affronteranno dall'altra parte della strada, capisci cosa intendo? Ricordo di essere andato a Blockbuster, ed era l'intero muro di Blockbuster. Ed è stato il film noleggiato numero uno prima di Titanic. Sconfiggi il Titanic. Pazzesco, vero?"

Sei eccitato per un altro The Boondock Saints film?