Novak Djokovic ha confermato la partecipazione all'Open d'Italia insieme a Sinner e Zverev

HQ

Novak Djokovic limita le sue apparizioni quest'anno, sapendo di avere la qualità (è stato finalista agli Australian Open, battendo Jannik Sinner nel processo) ma forse non l'energia alla sua età. Si è ritirato da ogni torneo da quando si è tenuto a Indian Wells a marzo, ma ha confermato che parteciperà al Rome Masters 1.000, andando in campo ad allenarsi lunedì mentre il suo nome sarà nel sorteggio... sperando di cadere dall'altra parte di Sinner, per rimandare una partita con il numero 1 del mondo fino a una possibile finale.

Il Rome Open, su terra battuta, ultimo torneo Masters 1.000 fino al Roland Garros, è una tappa importante per prepararsi al secondo Grande Slam dell'anno, che Djokovic ha vinto un record di sei volte, la prima nel 2008 e l'ultima nel 2022.

Il campione in carica Carlos Alcaraz non sarà a Roma e non tornerà fino alla stagione sull'erba (è in dubbio anche per Wimbledon), quindi Djokovic sarebbe il terzo testa di serie, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Questi sono i giocatori maschi che si prevede parteciperanno agli Open d'Italia 2026:



Jannik Peccatore

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Alex de Minaur

Daniil Medvedev

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Jiří Lehečka

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Valentin Vacherot

Arthur Fils

Tommy Paul

Cameron Norrie

Luciano Darderi

Learner Tien

Frances Tiafoe

Alejandro Davidovich Fokina

Arthur Rinderknech

Casper Ruud

Tomás Martín Etcheverry

Francisco Cerúndolo

Jakub Menšík

João Fonseca

Corentin Moutet

Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima

Ugo Humbert

Rafael Jódar