Novak Djokovic ha confermato la partecipazione all'Open d'Italia insieme a Sinner e Zverev

Novak Djokovic farà il suo ritorno agli Open d'Italia, per prepararsi al Roland Garros.

Novak Djokovic limita le sue apparizioni quest'anno, sapendo di avere la qualità (è stato finalista agli Australian Open, battendo Jannik Sinner nel processo) ma forse non l'energia alla sua età. Si è ritirato da ogni torneo da quando si è tenuto a Indian Wells a marzo, ma ha confermato che parteciperà al Rome Masters 1.000, andando in campo ad allenarsi lunedì mentre il suo nome sarà nel sorteggio... sperando di cadere dall'altra parte di Sinner, per rimandare una partita con il numero 1 del mondo fino a una possibile finale.

Il Rome Open, su terra battuta, ultimo torneo Masters 1.000 fino al Roland Garros, è una tappa importante per prepararsi al secondo Grande Slam dell'anno, che Djokovic ha vinto un record di sei volte, la prima nel 2008 e l'ultima nel 2022.

Il campione in carica Carlos Alcaraz non sarà a Roma e non tornerà fino alla stagione sull'erba (è in dubbio anche per Wimbledon), quindi Djokovic sarebbe il terzo testa di serie, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Questi sono i giocatori maschi che si prevede parteciperanno agli Open d'Italia 2026:


  1. Jannik Peccatore

  2. Alexander Zverev

  3. Novak Djokovic

  4. Félix Auger-Aliassime

  5. Ben Shelton

  6. Alex de Minaur

  7. Daniil Medvedev

  8. Lorenzo Musetti

  9. Alexander Bublik

  10. Flavio Cobolli

  11. Jiří Lehečka

  12. Andrey Rublev

  13. Karen Khachanov

  14. Valentin Vacherot

  15. Arthur Fils

  16. Tommy Paul

  17. Cameron Norrie

  18. Luciano Darderi

  19. Learner Tien

  20. Frances Tiafoe

  21. Alejandro Davidovich Fokina

  22. Arthur Rinderknech

  23. Casper Ruud

  24. Tomás Martín Etcheverry

  25. Francisco Cerúndolo

  26. Jakub Menšík

  27. João Fonseca

  28. Corentin Moutet

  29. Tallon Griekspoor

  30. Brandon Nakashima

  31. Ugo Humbert

  32. Rafael Jódar

