Novak Djokovic ha confermato la partecipazione all'Open d'Italia insieme a Sinner e Zverev
Novak Djokovic farà il suo ritorno agli Open d'Italia, per prepararsi al Roland Garros.
Novak Djokovic limita le sue apparizioni quest'anno, sapendo di avere la qualità (è stato finalista agli Australian Open, battendo Jannik Sinner nel processo) ma forse non l'energia alla sua età. Si è ritirato da ogni torneo da quando si è tenuto a Indian Wells a marzo, ma ha confermato che parteciperà al Rome Masters 1.000, andando in campo ad allenarsi lunedì mentre il suo nome sarà nel sorteggio... sperando di cadere dall'altra parte di Sinner, per rimandare una partita con il numero 1 del mondo fino a una possibile finale.
Il Rome Open, su terra battuta, ultimo torneo Masters 1.000 fino al Roland Garros, è una tappa importante per prepararsi al secondo Grande Slam dell'anno, che Djokovic ha vinto un record di sei volte, la prima nel 2008 e l'ultima nel 2022.
Il campione in carica Carlos Alcaraz non sarà a Roma e non tornerà fino alla stagione sull'erba (è in dubbio anche per Wimbledon), quindi Djokovic sarebbe il terzo testa di serie, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev.
Questi sono i giocatori maschi che si prevede parteciperanno agli Open d'Italia 2026:
- Jannik Peccatore
- Alexander Zverev
- Novak Djokovic
- Félix Auger-Aliassime
- Ben Shelton
- Alex de Minaur
- Daniil Medvedev
- Lorenzo Musetti
- Alexander Bublik
- Flavio Cobolli
- Jiří Lehečka
- Andrey Rublev
- Karen Khachanov
- Valentin Vacherot
- Arthur Fils
- Tommy Paul
- Cameron Norrie
- Luciano Darderi
- Learner Tien
- Frances Tiafoe
- Alejandro Davidovich Fokina
- Arthur Rinderknech
- Casper Ruud
- Tomás Martín Etcheverry
- Francisco Cerúndolo
- Jakub Menšík
- João Fonseca
- Corentin Moutet
- Tallon Griekspoor
- Brandon Nakashima
- Ugo Humbert
- Rafael Jódar