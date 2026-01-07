Novak Djokovic si ritira dal torneo ma rimane concentrato sugli Australian Open

HQ

Novak Djokovic ha annunciato lunedì che non parteciperà all'Adelaide International, uno dei tornei di preparazione prima dell'Australian Open, che vale 250 punti ATP, perché "non è ancora fisicamente pronto a competere". Il trentottenne l'ha annunciato sui social media, rassicurando i suoi fan che rimane impegnato per gli Australian Open.

"Ora mi concentro sulla preparazione per l'Australian Open e non vedo l'ora di arrivare presto a Melbourne", ha detto Djokovic. L'anno scorso ha raggiunto la semifinale degli Australian Open, ma si è ritirato nella partita contro Alexander Zverev. La sua ultima vittoria in un Grande Slam è stata agli US Open 2023.

"Ero davvero entusiasta di tornare perché sembrava davvero di giocare in casa", ha aggiunto il serbo. Djokovic ha vinto quel torneo nel 2023. L'Adelaide International si svolge dal 12 al 17 gennaio, e giocatori come Jack Draper, Corentin Moutet e Arthur Fils si sono ritirati e la testa di serie numero 14 del mondo Alejandro Davidovich Fokina. L'Australian Open si svolge dal 18 gennaio al 1° febbraio.