Nuovi contenuti in fase di valutazione per Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 ha impressionato i giocatori fin dall'inizio. Dopo aver ottenuto recensioni incredibili e venduto milioni di copie, molti fan stanno guardando lo sviluppatore Sandfall Interactive e si chiedono cosa accadrà dopo.

Su Bluesky, gli sviluppatori hanno rivelato che stanno attualmente esaminando molte strade diverse su ciò che possono aggiungere per migliorare ulteriormente l'esperienza per i giocatori. "Attualmente stiamo esplorando una vasta gamma di miglioramenti futuri, dalle funzionalità di accessibilità ai nuovi contenuti e a tutti i tipi di cose che stiamo valutando attivamente", si legge nel post.

I nuovi contenuti sembrano ovviamente la parte più interessante del post, ma è probabile che le funzionalità di accessibilità e le opzioni di localizzazione menzionate più avanti nel post possano essere prioritarie per prime. Questi sarebbero teoricamente più facili da includere rispetto a qualsiasi nuovo contenuto a cui il team sta pensando. Ad ogni modo, non c'è ancora una tempistica per queste cose, ma Sandfall voleva farci sapere che sono sul radar.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.