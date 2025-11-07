Nuovi dettagli sul possibile ritorno di Topuria all'inizio del 2026: l'UFC avrebbe fissato data e luogo

HQ

Secondo il giornalista di MMA Nolan King (via Eurosport), l'UFC ha richiesto l'autorizzazione per tenere un evento alla T-Mobile Arena di Las Vegas il 24 gennaio, che probabilmente servirà come UFC 324, il primo grande evento numerato del nuovo accordo televisivo della promotion negli Stati Uniti con la Paramount.

La location scelta non è casuale. La T-Mobile Arena ha già assistito a tre delle più grandi prestazioni di Topuria: la sua vittoria per KO su Damon Jackson, la vittoria per sottomissione contro Bryce Mitchell a UFC 282 e il suo straordinario KO su Charles Oliveira a UFC 317, dove è diventato due volte campione.

Dana White vuole che Topuria sia l'headliner della card

Per questo primo grande evento del 2026, Dana White ha espresso il desiderio che Ilia Topuria sia il protagonista della card, che segnerebbe la prima difesa del titolo del campione ispano-georgiano. "È una possibilità", White ha detto all'inizio di quest'anno, e con questi nuovi rapporti, che questa possibilità sembra ora più vicina alla realtà.

Per quanto riguarda il suo prossimo avversario, il quadro rimane poco chiaro. Paddy Pimblett continua a crescere in popolarità e la sua storia con Topuria potrebbe giustificare una sfida al titolo, mentre Justin Gaethje e Arman Tsarukyan sono anche potenziali contendenti. Chiunque si trovi di fronte a lui, Topuria sembra pronto a fare la storia ancora una volta in quello che sta rapidamente diventando il suo palcoscenico preferito: la T-Mobile Arena di Las Vegas.