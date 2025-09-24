Nuovi giochi PlayStation Plus annunciati per ottobre 2025, tra cui Alan Wake 2

HQ

Sony ha annunciato la line-up di PlayStation Plus Games per ottobre 2025 e, in tempo per Halloween, uno dei migliori giochi horror dell'ultimo anno sarà offerto come gioco mensile per gli abbonati PlayStation Plus Essential: Alan Wake 2 .

Due anni dopo la sua uscita, il capolavoro di Remedy purtroppo non ha mai ottenuto le vendite che meritava al momento del lancio, ma ha continuato a vendere bene nei mesi successivi, diventando alla fine un successo commerciale per Remedy. Ora raggiunge un nuovo pubblico su PS5 in quanto è incluso nei giochi mensili di ottobre 2025, per tutti gli abbonati su PS Plus Essential, Extra e Premium.

Sony ha anche annunciato gli altri giochi PS Plus per ottobre 2025: Cocoon e Goat Simulator 3. Insieme a Alan Wake 2, verranno aggiunti il 7 ottobre, quindi hai ancora tempo per riscattare i giochi di settembre.

E per il catalogo dei giochi per gli abbonati PS Plus Extra/Premium, The Last of Us: Part II verrà aggiunto venerdì 26 settembre, nell'ambito dei festeggiamenti per il The Last of Us Day.

Prossimamente, Tekken 3, Soul Calibur III e Tomb Raider Anniversary saranno aggiunti al catalogo dei classici, solo per PS Plus Premium.