Nuovo studio: il 96% dei proprietari di veicoli elettrici sceglierebbe di nuovo un veicolo elettrico

L'elettricità è il "carburante del futuro" per le auto? Ci sono certamente opinioni forti su questo argomento specifico, ma man mano che le reti di ricarica vengono sviluppate e migliorate e le stime dell'autonomia vengono estese, sembra che i proprietari di veicoli elettrici restino molto soddisfatti del loro passaggio ai combustibili fossili.

Almeno, il nuovo Global Automotive Study per il 2025 è ora pubblicato, basato su "6780 acquirenti in 20 mercati".

Di questi partecipanti, il 96% di coloro che già possiedono un veicolo elettrico ne riacquisterebbe uno, il che rappresenta un aumento del 4% rispetto a quando è stata sollevata proprio quella stessa domanda un anno fa.

A livello globale, il 66% di tutti i partecipanti considera l'elettricità come il già citato "combustibile del futuro", un aumento del 2%.