Obama afferma che non ci sono prove che gli alieni abbiano contattato la Terra dopo aver detto in precedenza "sono reali".

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato di non aver visto alcuna prova che extraterrestri abbiano contattato la Terra, poche ore dopo che un commento in un podcast sull'esistenza degli alieni reali ha scatenato titoli diffusi.

Parlando durante un giro veloce in un programma condotto da Brian Tyler Cohen, Obama ha risposto "Sono reali ma non li ho visti" quando gli è stato chiesto se esistano alieni. Ha aggiunto che non venivano nascosti all'Area 51 e ha respinto l'idea di una struttura segreta nascosta al presidente.

A seguito della reazione dei media, Obama ha pubblicato una chiarificazione su Instagram, affermando che, sebbene l'immensità dell'universo renda statisticamente plausibile l'esistenza di vita altrove, le probabilità che la Terra sia stata visitata sono basse. Sottolineò che durante la sua presidenza non vide alcuna prova di contatti alieni.

L'Area 51 è da tempo al centro di teorie del complotto sugli extraterrestri. Documenti declassificati rilasciati nel 2013 hanno mostrato che il sito del Nevada è stato utilizzato per testare programmi di aerei classificati, incluso l'aereo da sorveglianza U-2, che ha contribuito all'aumento degli avvistamenti UFO durante la Guerra Fredda...

Barack Obama su Instagram:

"Stavo cercando di restare fedele allo spirito del round veloce, ma visto che ha attirato attenzione lascia che chiarisca. Statisticamente, l'universo è così vasto che le probabilità che ci sia vita là fuori sono buone," ha detto. "Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le probabilità che ci siano stati visitati da alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto prove che extraterrestri abbiano preso contatto con noi. Davvero!"