Obsidian afferma The Outer Worlds 2 e Avowed non hanno soddisfatto le aspettative di vendita

HQ

Sebbene il 2026 sia in qualche modo l'anno dei giochi Playground, con lo sviluppatore britannico che dovrebbe debuttere sia Forza Horizon 6 che Fable, il 2025 è stato tutto incentrato su Obsidian. Lo sviluppatore californiano ha iniziato l'anno con Avowed, poi ha eliminato Grounded 2 in estate in formato Early Access, per poi concludere l'anno con The Outer Worlds 2. Ora che sono passati alcuni mesi dal lancio di ogni gioco, è stato rivelato come se l'è cavata questa partita.

In un'intervista a Bloomberg, il capo di Obsidian Feargus Urquhart ha spiegato che sia Avowed che The Outer Worlds 2 non hanno soddisfatto le aspettative di vendita imposte da Microsoft. Completamente, lo sviluppatore esprime: "Non sono disastri. Non dirò che sia stato un calcio nei denti. Era più tipo: 'Che schifo. Cosa stiamo imparando?' "

Urquhart aggiunge poi un po' di più su questa situazione e su come abbia portato Obsidian a rivalutare il suo calendario e la tempistica di produzione, dato che sia Avowed che The Outer Worlds 2 hanno richiesto circa sei anni per essere realizzati. Lo studio mira a ridurre questo numero a circa tre o quattro anni per titolo.

Non è tutto pessimista, però, dato che Obsidian nota che Grounded 2 è stato un grande successo in estate, semplicemente considerato un "grande successo". Il progetto è stato anche considerato un esempio migliore di come realizzare videogiochi, dato che ha iniziato a prendere forma solo nel 2023, quando Eidos Interactive ha proposto l'idea mentre cercava lavori di outsourcing. Questo portò a un gioco realizzato principalmente all'esterno, con solo pochi membri senior dello staff che supervisionavano il progetto in costruzione a Montreal dallo sviluppatore canadese.

Tutti questi apprendimenti significano che Obsidian ridurrà? A quanto pare no, poiché l'intervista si conclude spiegando che Obsidian continuerà a supportare The Outer Worlds 2 e Grounded 2, realizzando anche "progetti grandi e piccoli" nei prossimi anni.